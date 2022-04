Céline BEAUSSART

Ma passion : le commerce.



Mon domaine : la décoration



Mon parcours professionnel est essentiellement basé sur ces 2 thématiques, avec un virage en formation, afin de transmettre les compétences acquises, le commerce, c'est un vrai métier, ça ne s'improvise pas, il faut savoir développer de vraies qualités relationnelles, aimer et connaître ses produits, vendre ce n'est pas juste poser un produit avec un prix.



Spécialisée dans les techniques de vente, de merchandising, de management, et les techniques de recherche d'emploi (création C.V, lettre de motivation, développer son réseau et connaître le bassin de l'emploi), double casquette de formatrice et de responsable commerciale, je transmets mon enthousiasme aux clients, aux équipes, aux apprenants.



Mes compétences :

Animation de formations

Management d'équipe

Management commercial

Décoration d'intérieur

Ateliers Techniques de Recherche d'Emploi

Accompagnement de projet

Manager

Sens du commerce

Pédagogue

Dynamique

Formateur