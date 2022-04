Celine BECK

COMPÉTENCES

Vente et développement commercial :

- Présentation de nouveautés.

- Négociation d’opérations commerciales.

- Prospection de nouveaux marchés et développement du portefeuille clients.

- Montages d’opérations promotionnelles, fixation des conditions commerciales.

- Adaptation de l’offre présentée à chaque marché et chaque client.

Gestion :

- Suivi des budgets.

- Suivi des arriérés clients.

- Interface avec le backoffice.

Etudes et analyses :

- Reporting de l’activité.

- Analyse de l’activité et des résultats et mise en place de mesures correctives nécessaires.

- Etudes ponctuelles et opérationnelles

Communication :

- Montage de campagnes publicitaires autour d’une opération.

- Développement d’un site Internet.

- Participation à des Salons professionnels.

- Animation de points de vente : mise en places merchandising, conférences et dédicaces.

Relations Publiques :

- Opérations culturelles et de représentation à l’étranger.

- Relations professionnelles multiculturelles.





