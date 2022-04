Céline BELLAMY

Des solutions de garde souples et adaptées à chaque besoin. Notre entreprise couvre tous les besoins de garde d'enfants à domicile, de la naissance à 12 ans: garde ponctuelle, relais parents le matin, le soir ou même entre midi et deux, garde à temps plein ou à temps partiel.



L'agence de Montpellier intervient sur Montpellier, Castelnau le Lez, Le Crès, Jacou, Clapiers, Teyran, Vendargues, St Gély du Fesc, St Clément de Rivière, Grabels.



Vous avez un besoin de garde d'enfants?

Vous connaissez des collègues recherchant une personne pour assurer la sortie d'école de leurs enfants?



N'hésitez plus, contactez l'agence au 04 34 81 01 67 ou inscrivez-vous sur le site.



