Fabienne IVENS

Spécialisé dans le développement des entreprises/associations de services à la personne, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer, sur le plan administratif et humain, des solutions complètes, fiables et sur mesure, pour augmenter la valeur et les performances de votre entreprise, enrichie par un recrutement efficace.



Nous intervenons dans:



- le Conseil et l'Accompagnement

Lorsque que l'environnement administratif et juridique de votre métier change, il devient plus complexe de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur.

Nous vous accompagnons dans la mise en place de structures organisationnelles et d'outils pour faciliter le fonctionnement de votre entreprise au quotidien.



- Les Ressources humaines

Réussir son recrutement et révéler les profils pour des postes sur mesure.

Nous vous proposons des services réguliers à court ou long terme



-Formations SAP

Structurer vos équipes et former vos intervenantes aux bonnes pratiques professionnelles.

Au delà des obligations professionnelles, la formation est surtout la clé pour se différencier dans l'environnement concurrentiel dense et pour pérenniser son activité. C'est donc un enjeu majeur pour les structures de services à la personne







Mes compétences :

Conseil

Respect des engagements

Formation professionnelle

Accompagnement

Audit