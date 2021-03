Bonjour,

J'ai 45ans, je suis marié,père de 3 enfants et je vie das un petit Village de la Drôme.

Aujourd'hui je suis chargé du développement d'une toute jeune société Toulousaine.

Je suis à la recherche de collaborateurs et collaboratrices, pour me permettre d'accélérer celui-ci

Que diriez vous de devenir le distributeur ou la distributrice des cartes de fidélité d'une grande enseigne de la grnade distribution,et de toucher des commissions sur chaque carte distribuée.

Pour plus de renseignements contacté moi.

Je vous souhaite de vivre une belle journée

M.Lohé



Mes compétences :

Relationnel/Esprit

MLM

Sérieux et esprit du travail en groupe

Relationnel