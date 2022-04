Céline BELLANGER

Passionnée par le marketing et la grande distribution. j'ai eu la chance de pouvoir découvrir le métier de responsable de rayon/univers en grande distribution alimentaire. J'ai également pu approfondir mes compétences en grande surfaces spécialisées en tant que responsable de rayon chez Décathlon.



Ma passion pour ce secteur, conjuguée à mon attirance pour les postes à responsabilités, le management et la gestion, me pousse à vouloir relever de nouveaux défis et découvrir d'autres facettes du commerce et de la distribution: la fabrication, la logistique ou encore les ressources humaines, la formation...