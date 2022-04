Céline BELLENGER

Forte de dix ans d'expérience dans la profession d'infirmière, j'ai pu développer depuis 2012 mes compétences en management d'équipes pluridisciplinaires et en conduite de projets de soins à travers l’élaboration de la démarche qualité de l’établissement et le suivi quotidien des indicateurs et actions entreprises à tous les niveaux du parcours patient.

Rigoureuse, réactive, autonome et ayant le goût du travail en équipe, je suis particulièrement intéressée aujourd'hui par les secteurs du développement du soin à domicile, de la formation et de la petite enfance. Mais je ne suis fermée à aucune proposition intéressante!



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir