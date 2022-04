Celine BELOT

Riche d'une expérience de 20 ans en Ressources Humaines, j'ai accompagné le développement du Groupe Barrière en pleine expansion et doté de plus de 50 métiers différents en portant l'esprit et les valeurs du Groupe.

Mon parcours et les différents postes occupés m'ont permis de développer une expertise juridique et sociale ainsi qu'une approche très opérationnelle de la fonction RH en tant que Business Partner.

Aujourd'hui, je souhaite m'impliquer dans un nouveau challenge professionnel et continuer à partager mes compétences en développant une culture d'agilité et d'innovation RH au sein d'une organisation portée par une dynamique de développement plaçant l'humain au cœur de son dispositif.



Mes compétences :

Direction des ressources humaines

Stratégie d'entreprise

Aisance relationelle

Conduite du changement

Project Coordination

KPIs

Health and Safety Policies and Procedures

Environmental & Occupational Health > Occupational

Human Resources

Social Media

Lotus 1-2-3

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Workday