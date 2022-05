Sébastien LIONNETON

Formateur consultant depuis 7 ans sur les thématiques du management et de la relation client

Mon objectif accompagner des entreprises ou biens des organismes face à de nouveaux enjeux

Ceci ce traduit par

-La conception de séquences pédagogiques

-L'animation et la mise en oeuvre de séquences de formation en lien avec le management et la relation client

-L'accompagnement et l'évaluation des apprenants



Mes compétences :

Management d'équipe

Formation Vente

Motivation d'équipe

Audit

Relationnel