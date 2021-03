Céline BÉNARD

Je dispose d'un BTS Comptabilité et Gestion des Organisations.



Je dispose par ailleurs d'un moyen de transport et suis titulaire du permis de conduire B.



Compétences informatiques: Langage SQL, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Access...), Web100T (Logiciel comptable spécifique aux cliniques), CEGID, ChorusPRO



Compétences en Gestions: Dépréciations, provisions, Bilan fonctionnel...



Compétences en Comptabilité: Enregistrements comptables...



Compétences en fiscalité: IS, TVA (Exigibles, déductibles, internatinales...), BIC...



Compétences en Gestion sociale: Bulletin de salaire, Comptabilisation de la paie, Les cotisations sociales, Gestion du temps de présence du salarié...



