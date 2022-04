Celine BENARD

Compétences administratives:

- Réception des appels

- Rédaction du courrier

- D.U.E

- Etablissement de contrat de travail et de bulletin de paye



Compétences commerciales:

- Réaliser l'etude technique et commerciale de la demande du client

-Recherche de fournisseurs

-Suivi clientèle et fournisseur

- Vérification de conditions de réalisation des commandes

- Suivi commercial et technique

- Prospection clientèle et propositions commerciales

- Accueil et conseil du client

- Identification du besoin



Compétences Comptables:

- Enregistrement de commande

- facturation, devis, livre de compte

- Suivi comptable



Compétences logistiques:

- Encardement de 12 salariés

- Récepton de marchandise et contrôle de conformité

- Inventaire, organisation de stocks



connaissances:

- MS office, ciel compta

- Droit commercial

- Convention du BTP

- Droit du travail



Mes compétences :

Organisation

Rigueur

Professionnalisme