Céline BENETTI-MAROT

18 années d’expérience professionnelle dans les services informatiques dont 11 ans dans les SIRH. J’ai participé en tant que directeur ou chef de projets à plusieurs projets SIRH et Collaboratifs et en tant que Chef d'équipe Service Delivery au déploiement, à la stabilisation et à l'exploitation de SIRH ( > 22 000 salariés).



Par la variété de mes expériences, j’ai développé des compétences transversales qui me permettent :

- d’être à l’aise sur les différentes phases d’un projet

- d'accompagner le client sur sa trajectoire de transformation

- d'adapter la procédure et les outils à la situation rencontrée afin de favoriser l'atteinte des objectifs







~~~ Compétences opérationnelles ~~~



> Organisation de projet :



- Mise en place et exploitation des outils de pilotage : planning, livre de bord, gestion des risques, suivi financiers.

- Elaboration des plans d'assurance qualité, protocoles de recette et stratégies de reprise.

- Constitution d'une équipe et maintient d'un niveau de motivation tout au long du projet ou du delivery.

- Déclinaison du projet en objectifs opérationnels, communicables et pilotables.

- Animation des réunions de capitalisation.

- Organisation de la transition avec les équipes d'exploitation.





> Accompagnement des clients :



- Recueil des besoins, chiffrage, audit de l’existant et analyse des processus métiers.

- Proposition de solutions organisationnelles et techniques.

- Conduite du changement pour assurer la bonne adoption des outils déployés.

- Définition et organisation de la stratégie de recette.





> Gestion des partenariats :



- Suivi de la relation de sous-traitance ou d'outsourcing.

- Gestion de la collaboration clients/partenaires (studio graphique, équipe de développement, experts).



Mes compétences :

pilotage

Chef de projets

HR

travail collaboratif

organisation

SaaS

Talent management