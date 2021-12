Laurent ANTONINI

Mon parcours m'a permis de connaître une grande variété d'activités informatiques : logiciel, matériel, bureautique, éditique, réseau, grands systèmes, informatique de gestion grands comptes, infogérance applicative...

La synthèse de ces connaissances s'expriment pleinement dans les postes d'ingénieur production et/ou architecte applicatif :

-Définition des solutions d’architecture, rédaction des consignes et documentation des composants

-Industrialisation, normalisation, sécurisation (PRA) et intégration des applications (interfaçage)

-Développements de procédures génériques d'exploitation et de reporting.

-Qualification et mise en production des traitements des applications, ordonnancement

-Gestion interfaces : éditique, fournisseurs applicatifs, banques.

-Maintien en conditions opérationnelles des applications, administration des environnements

-Analyses et diagnostics des incidents techniques et fonctionnels



Mes compétences :

CFT

DOLLAR UNIVERSE

Control M

SFTP

Windows

Unix/Linux

MVS

Oracle

DB2 et SQL

SQL Server

SQL

Shell script

ITIL Foundation V3

Cobol

HR Access

SSL

Production

PRA

Openssl

Paie

Tomcat

Websphere

Apache

Weblogic

VLAN

LAN

VPN

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Linux

UNIX

Microsoft Windows NT

Oracle Applications

Microsoft Windows

LAN/WAN > LAN

DB2

Microsoft SQL Server

Lotus Notes/Domino

Sun Solaris

EDI

AIX UNIX

WebLogic Enterprise Application Server

LAN/WAN > VLAN

IBM WebSphere

WebSphere MQ

Shell

Olivetti Hardware

ORACLE Weblogic

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft DOS

HP Hardware

Fujitsu Hardware

Compaq/Digital Hardware

Cognos Impromptu

Change Management

Apache WEB Server

VMware

PostgreSQL

MySQL

ETL

Cisco Switches/Routers

projet planning

Squadron

Oracle 11g

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Maximo

Linux Red Hat

Ingénieur Support

Informatica

Bulletins