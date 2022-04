Céline BENOILID

Bonjour,

Bienvenue sur mon profil.

Fraîchement diplômée du titre de secrétaire-assistante Niveau IV, je suis à la recherche d'un emploi en tant que secrétaire-assistante, adjointe administrative, assistante administrative.

Alors si vous cherchez une secrétaire qualifiée,dynamique, efficace, ayant le sens de l’accueil et de la diplomatie, alliant patience et pédagogie, rigueur et sens de l’organisation avec un souci du zéro faute, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Suivi Administratif Courant Du Personnel

Accueil physique et téléphonique

Notions De Comptabilité

Gestion De Planning

Vérification Des Pièces Comptables

Traiter Les Problèmes Courants

Rapprochement Des Factures Et Relevés Bancaires

Classement Et Archivage

Capacité À Gérer Les Conflits

Qualités Rédactionnelles

Organisation d'évènements

Planification Et Organisation Des Activités D'une

Production De Documents Professionnels Courants

Réalisation Et Réactualisation De Dossier De Prése

Excellente Maîtrise Du Français

Rédaction De Courriers Et Mails

Communication Et Traçabilité Des Informations

Vérification Précise De Documents

Recherche Et Communication Des Informations

Réalisation Des Travaux Courants De Secrétariat

Rédaction De Fiches De Lectures Et De Critiques