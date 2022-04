Céline BENOIT

Travaillant depuis 20 ans en logistique dans différents secteurs d'activités, j'ai acquis de solides compétences dans les domaines suivants : gestion et pilotage des flux, suivi des stocks, organisation, formation du personnel,....

La qualité de l'information et une bonne gestion logistique sont des points importants.

Ainsi chez Faurecia, j'ai optimisé les coûts de transport de 30KE en 6 mois sur le Milk Run Espagne.



Disponible immédiatement, j'offre mes services à toute entreprise/industrie située sur les régions Rouen, Louviers/Val de Reuil, Le Neubourg,....



Mon profil vous intéresse ?



N'hésitez pas à me contacter : 06.44.13.47.72

Email : cmj.benoit@orange.fr



A bientôt



Céline



Mes compétences :

Amélioration Continue

Approvisionnement

Conditionnement

Copacking

ERP

Import Export

Logistique

ouverture d'esprit

Perseverance

Picking

Polyvalence

Pragmatique

Supply chain

Ténacité

Tir à l'arc

IBM AS400 Hardware

SAP

SAP MM