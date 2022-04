Céline BERNARD

Avec mes 6 ans d'expérience en tant que chargée d'opérations construction, je suis amenée à gérer en autonomie divers projets de construction neuve ou de réhabilitation depuis les études préalables jusqu'à la réception du bâtiment.



Mon profil s'oriente plus particulièrement dans le domaine du logement social et des résidences spécifiques (CROUS, FJT, FTM...) dans lequel j'ai désormais le plus d'expérience (3 ans).



Toutefois, je suis également intéressée par d'autres domaines notamment les bâtiments publics (écoles / collèges / lycées, crèches, gymnases..) pour lesquels j'ai eu une première expérience lors de mon poste à la SEM92.



C'est pourquoi j'ai rejoins en juillet 2017, la SAERP qui réalise des opérations de construction ou de restructuration en tant que mandataire pour la région Ile de France.



Mes compétences :

Construction

Développement durable

Urbanisme

Ingénieur

SEM