Céline BERNARD

Embauchée en tant que Technicienne Recherche et Développement j’ai évolué en Chef de Projet Produits puis Process avec en doublon sur une année une mission de Responsable de Secteur de Fabrication.



Ces divers postes m’ont permis d’acquérir :



- Une expérience technique dans les plats cuisinés appertisés conditionnés en barquettes plastiques et boîtes métalliques (Formulation des semi-finis comme la charcuterie, la viande, la sauce ou encore le mélange de légumes) et dans le traitement thermique (Etablissement/Optimisation de barèmes de stérilisation en Steriflow et ACB Hydrolock).



- Une expérience sur l’amélioration de la performance en mettant en place des outils de pilotage et des procédures industrielles et en pratiquant régulièrement les méthodes de résolutions de problèmes (Kaizen, 5S…).



- Une expérience en management en encadrant une technicienne recherche et développement puis une équipe de production d’environ 15 personnes et en animant des groupes de travail.



- Une expérience en qualité, sécurité et environnement en animant l’équipe HACCP, en pratiquant des audits internes selon l’ISO 9001 puis 22 000 et en effectuant des visites QSE.





Mes compétences :

Industrialisation

Formation

Management

Optimisation des process

Lancement de produits

Analyser et améliorer les performances