Céline BERQUIER

En entrant chez Tara j'ai commencé sur la ligne principale "Tara Jarmon" en tant que Technicienne de collection maille,chaine et trame,cuir et fourrure.

Je fais la même chose aujourd'hui sur la deuxième ligne "Mademoiselle Tara".

C'est un travail passionnant,qui demande beaucoup de recherche et d'investissement.



Mon poste consiste à :

-Prendre les mesures des différents outils nécessaires à l'élaboration des collections;shopping,vintage,bases,croquis...

-Élaborer les tableaux de mesures pour chaque dossier technique et par croquis

-Contrôler les mesures à réception de chaque prototype

-Participer aux essayages de mise au point de collection

-Elaborer des dossiers de pré industrialisation: photos,croquis et fiches techniques et modifications apportées et de les transmettre à l'équipe de production.



Mes compétences :

technicienne