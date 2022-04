Céline BERTHAUT

Je conçois et crée votre communication visuelle.



Je vous propose une palette de compétences, allant de l’analyse de votre besoin à la réalisation technique de vos supports de communication print et web.



Mon maître-mot : la cohérence, entre vos outils de communication bien sûr, mais surtout entre votre message, vos valeurs et le graphisme qui les porte.



J’interviens sur des projets en :

> Identité visuelle : création de logo, univers visuel et charte graphique

> Édition : brochures, catalogues, posters, flyers…

> Digital : site web, réseaux sociaux…



Vous souhaitez en savoir plus, c'est par ici : http://celineberthaut.fr/

Vous souhaitez me contacter directement, c'est par là : contact@celineberthaut.fr



Mes compétences :

Gestion de projet

Relation clients

Développement commercial

Identité visuelle

Design graphique

Édition

Packaging

Merchandising

Communication

Conception-rédaction

Gestion de projet web

Adobe Illustrator

Création de site web

Adobe InDesign

Conseil en communication

Adobe Photoshop

Wordpress