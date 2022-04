Celine BERTIN

Actuellement responsable du service de génération de leads au sein de la Division SMB de SAGE, ma mission est de conquérir de nouveaux clients et d'enrichir les solutions de nos clients existants.



Mes atouts :

- 20 ans d'expérience en marketing

- Manager confirmé

- Forte culture business et ROI

- Compétences affirmées en gestion de projets transverses complexes

- Connaissance du secteur IT - environnement B2B







.





Mes compétences :

Génération de leads

Bases de données

Management d'équipe

Marketing opérationnel

BTOB

Conduite du changement

Gestion de projet