Céline BERTRAND

Après une formation d'Assistante de direction, depuis 10 ans j'ai pu me spécialiser dans différents domaines comme le secteur bancaire et le secteur de la promotion immobilière. Devenue Assistante Montage expérimentée et autonome, je me spécialise maintenant dans les Ressources Humaines.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Sourcing

Formation professionnelle

Immobilier