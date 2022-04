Céline BESNARD

• Gestion humaine, technique et financière d’un service de propreté, collecte, traitement et valorisation des déchets sur une agglomération (138 000 hab.) :

 - Nettoiement (balayage/lavage, marchés non sédentaires, maintenance mobilier, enlèvements des tags) et viabilité hivernale

 - Collecte en porte à porte et en apport volontaire des ordures ménagères et collecte sélective

 - Gestion des déchetteries (haut et bas de quai)

 - Outils de traitement et de valorisation des déchets (Unité de valorisation énergétique, centre de tri, plate-forme de compostage, recyclerie)

 - Programme de Prévention et de Réduction des Déchets en partenariat avec l’ADEME

• Préparation, pilotage et suivi de budgets (18 M€ - TEOM et Redevance Spéciale)

• Gestion du personnel (équipe de 90 agents en régie et 15 agents en charge du suivi de prestations)

• Conduite (prescription, contrôle, suivi) de marchés publics ou délégations