Céline BOEGLIN

Forte d'une solide expérience en marketing BtoB opérationnel et stratégique, dans des environnements multiculturels orientés à linternational , j'aime apporter, au-delà de mon expertise, mon enthousiasme, ma curiosité et mon orientation résultat, afin de définir la stratégie de développement de l'activité et fidéliser les clients



Ce qui me passionne : l'innovation , l'industrie et les Hommes !



Mes expériences m'ont permis de développer une capacité à travailler avec des équipes pluridisciplinaires dans un environnement multiculturel pour gérer des projets transversaux dans différents secteurs ( mobilier, énergie, médical, industrie, logiciels). Jai développé cette expérience tant dans de petites structures à l'esprit « start-up » que dans des grands groupes structurés.



Mes champs d'expertise :



Marketing stratégique BtoB:

Définir le positionnement stratégique, la cible client

Ecouter, et identifier les besoins et les facteurs de satisfaction des clients

Piloter la veille concurrentielle

Identifier les nouvelles tendances du marché et les nouveaux leviers de croissance

Faire de "l'Unique Selling Point" un levier pour les ventes



Marketing produit et développement produit BtoB, de sa conception à sa commercialisation

Marketing opérationnel : élaborer et piloter la roadmap, le go-to-market, les congrès, la création d'outils de vente et la formation commerciale

Marketing digital : créer et refondre les sites internet, piloter la stratégie des réseaux sociaux et du social selling et piloter la communication interne et externe

Management direct et transversal

Trilingue Anglais - Italien - Français

Contrôle de gestion : Elaborer un Business Plan, des KPI, faire le suivi budgétaire, analyser les marges produit et les statistiques de vente.





#MARKETING, #STRATEGIE, #DEVELOPPEMENT, #PRODUIT, #CONCURRENCE, #CLIENTS, #SATISFACTION, #EXPERIENCE, #UX, #MANAGEMENT, #INNOVATION, #B2B #BTOB, #SANTE, #MEDICAL, #INDUSTRIE, #INTERNATIONAL, #EXPORT, #DIGITAL, #MARKETINGDECONTENU, #COMMUNICATION