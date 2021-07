Céline BONNET

En Aveyron depuis décembre 2010, j'occupe le poste de responsable des ressources humaines au sein de la société VERDIE VOYAGES. Ce métier très prenant et complet (j'ai en charge aussi bien la paye, les charges sociales, le recrutement que la formation) me passionne. Travailler par ailleurs dans le monde du voyages est vraiment très plaisant d'autant plus que la société est particulièrement dynamique et progresse d'année en année. Les recrutements sont permanents du fait de la croissance de la société et de nombreux remplacements de congés maternité (80% d'effectif féminin) : n'hésitez pas à nous rejoindre en postulant sur notre site www.verdie-recrutement.com.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion du personnel

Juridique

Recrutement

Droit social

Droit des sociétés

Urbanisme commercial