Céline BOURGEOIS

Ma formation artistique en Arts Appliqués m'a menée aux diplômes d'Architecte d'Intérieur à lENSAAMA Olivier de Serres à Paris puis d'Architecte DPLG à lÉcole de Paris la Villette, où jai suivi la formation Architecture, environnement et développement durable.



Lors de mon parcours professionnel de 10 ans, au sein d'agences d'architecture, jai participé aux projets de création et de réhabilitation détablissements scolaires, sportifs, de logements, de laboratoires et de commerces, en tant quassistante puis chef de projet. Ces expériences mont permis dacquérir la maîtrise des phases concours à DCE, dans des domaines variés, publics et privés.



À titre personnel, jai réalisé plusieurs projets de création et de réhabilitation de maisons individuelles, des esquisses aux suivis de chantiers.



Mes compétences informatiques me permettent de travailler sur Revit, AutoCAD, Vector Works, ArchiCAD, Sketchup, Photoshop, Indesign et la suite Office.



Je suis sérieuse et motivées, apprécie le travail en équipe et sais facilement m'adapter aux nouvelles situations.



Je souhaite aujourd'hui enrichir mon expérience professionnelle en participant aux projets d'une nouvelle agence d'architecture et partager ma sensibilité et ma créativité avec de nouveaux collaborateurs.