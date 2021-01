Céline BRENIER

Organisez et animez des actions de formation sur site client ou bien des formations groupées.



Rédiger la documentation fonctionnelle des produits



Contribuez à l'amélioration constante de la qualité des prestations : transfert de savoir-faire, mise à jour de connaissances, conception de nouveaux supports, etc…



Assurer la Hotline



Assurer l'assistance réseau et Telecom de votre site.



Je suis prêtes à mettre toutes mes compétences au service de votre entreprise.



Mes compétences :

WordPress

Help desk

Support client

Microsoft Windows Server

Formateur

Maintenance informatique

PHP

Microsoft Windows

HyperFile

Microsoft Office