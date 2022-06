Céline CELSE

10 ans d'expérience en tant que consultante et formatrice en création et gestion d'entreprise dans le réseau des Boutique de Gestion

J'ai complété cette expérience par la reprise d'une entreprise d'insertion en perte de vitesse. D'abord directrice salariée,avec l'appui du conseil d'aministration, j'ai réfléchi et mis en place une stratégie et un plan d'actions de poursuite de cette activité par son adossement à une association intermédiaire. J'ai par la suite poursuivi l'accompagnement de cette structure en devenant administratrice de cette structure (pendant 10 ans).

Depuis 10 ans, j'utilise ce savoir faire et cette expérience terrain dans le cadre de diverses formation en gestion, comptabilité, création d'entreprises à destination d'étudiants, de salariés, de chef d'entreprises.

Soucieuse de la qualité de mes interventions, la pédagogie est au cœur de mes interventions. L'utilisation du numérique, de la multimodalité me permet de proposer des actions de formations adaptées, innovantes et ludiques.

Je souhaite étendre mon champs d'action en proposant également des missions de conseil liées au developpement économique et à la création d'entreprise



Mes compétences :

Rigoureuse dans la vie professionnelle

Grande Capacité de Travail

Adaptabilité et esprit d'initiative