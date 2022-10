Céline COUÉ

VOUS VOULEZ RÉPONDRE :



A vos objectifs :

- création de produits,

- amélioration de produits,

- renouvellement de gammes,

- diversification.



Aux exigences : marchés, usages, distributions, fabrications, coûts, qualités ...



Depuis 20 ans, je dessine des produits simples et fonctionnels qui apportent des solutions concrètes aux besoins quotidiens et facilitent la vie des usagers.



COMMENT : méthodologie en 3 temps



1/ Comprendre : les attentes et besoins de chacun

2/ Concevoir : des solutions créatives sur le plan esthétique, technique, ergonomique...

3/ Concrétiser : l'architecture finale numérisée "pour bon pour fabrication"



Vous souhaitez en savoir plus, contactez moi au 06 86 89 93 30



Mes compétences :

CAO Solidworks et TopSolid

Créativité

Faisabilité et Industrialisation

Gestion de projet

Prospection commerciale

Communication

Tôlerie

Plasturgie

Pilotage de projet

Veille technologique

Analyse fonctionnelle

Nouvelles technologies

Conception Innovante