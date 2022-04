Laurence HERVÉ

Vous avez besoin d'une illustration, d'un plan, d'un portrait, d'une gravure, d'une affiche demandez-moi.

Je suis aussi bédéaste, coloriste et infographiste, portraitiste.

Portfolio : http://sitelaure.pagesperso-orange.fr/

Blog d'actu : http://laurencehb.blogs.fr



Depuis 2010, j'ai participé 5 fois aux 24 heures de la BD en fin janvier.

Pour voir mes 24 planches créées en 24 heures, allez dans les amateurs à > Laurence HB.

les planches en 2014 :

http://www.24hdelabandedessinee.com/spip/spip.php?page=participant&id=11876

C'est intense mais formateur.



Pour l'association CoALIAS : atelier hebdomadaire en dessin et BD pour adultes, jeunes et ados. Intervention en ART PLASTIQUE dans les écoles ou structures d'accueil en dessin, BD, peinture et gravure... et la bientôt sérigraphie



Mon souhait est de dessiner utile et d'être pédagogue. Très attirée sur les pédagogies nouvelles,

je suis toujours en recherche sur le sujet.

Mes volontés de travail en illustration sont :

l'alimentation, la santé, la nature, la voile, les adolescents, l'histoire de l'art et le patrimoine ...rien que ça... Il me faut des scénarios avis aux amateurs.



Avec un illustre scénariste belge je travaille sur une histoire d'une enfant malade (Leucémie). Pas facile de s'y mettre tous les jours. Aller plus que 4 pages.

J'ai illustré un conte de Gilles Elbaz nous sommes en attente de trouver un éditeur.

et Allez Alek ! pour les 3-5 ans attend aussi un éditeur.



Plein de projets d'histoire commencent à voir le jour.



Mes compétences :

Illustration