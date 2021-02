Jordan ASSONNA

Mes cursus de DUT Informatique option Génie Logiciel et de Licence Professionnelle Test et Qualité du Logiciel m’ont permis d’acquérir une double compétence en développement d’applications et tests, qualité. De plus, j’ai pu enrichir mes aptitudes techniques et ma culture d’entreprise par le biais de l’alternance, dans le cadre de ces formations. À présent, j'escompte mettre mon savoir-faire et ma disponibilité au service de toute organisation privée ou publique en situation de recrutement.



Mes compétences :

MySQL

Python

C++

C#

Systèmes et réseaux

Tests et qualité du logiciel

SharePoint Foundation 2013

Travail en équipe

Community management

Java SE/EE/ME

POO

UML

Microsoft Access

Gestion de projet

Visual Basic

PHP5

HTML/CSS/JavaScript/XML

Doodling

SGBD Oracle

VMware

Unity

Mnémonique