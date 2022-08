Fidele WANDEU

Je suis un jeune camerounais agé de 25 du domaine des télécommunication(ingenieur de conception en informatique et télécommunication) diplome obtenu à l'ISS de Maroua et je suis disposé à toute proposition d'emploi.j`ai soutenu mon diplome d'ingénieur de conception sur le theme : mise sur pied d`une plateforme web permettant l`envoi,la réception des sms et repondant automatiquement aux requetes emises depuis un mobile.





Mes compétences :

Configuration informatique

Dessin 3D

Administration réseaux

Connaissance reseau GSM

Fibre optique