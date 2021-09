Miranda JOUBIOUX

Irlandaise et linguiste de formation, je suis traductrice depuis plus de 25 ans et je propose un service de traduction de français en anglais.

J'offre une palette de services personnalisés autour de la communication en langue anglaise et plus particulièrement de la traduction de sites internet.

Je suis également interprète est intervient lors de salons, conférences, séminaires...

Je suis également en mesure de sous-titrer des vidéos pour les réseaux sociaux et des site web.





Domaines de prédilection :

- Traduction de sites internet (Utilisation de CMS, contenus HTML, XML, PHP, etc. )

- Secteurs : nautisme, architecture, construction, environnement, informatique, technologies de linformation, tourisme, gastronomie, immobilier, agro-alimentaire

- Référencement de site web en langue anglaise



Je maîtrise parfaitement la langue française. Je suis professionnel avec beaucoup d'expertise. Je suis également réactive et dynamique, et la qualité est mon maître mot. Je bénéficie d'un large réseau, ce qui permet de m'appuyer sur des collègues en cas de besoin.



Membre de la Société Française des Traducteurs



Mes compétences :

Technique

Traduction

Rédaction

Traducteur

Informatique

Architecture

Gastronomie

Nautisme

Sous-titrage

Maritime & offshore

Interprétation

Course au large

Français

Relecture

Voile

Environnement

Anglais

Construction

Sites web

Traducteur anglais

Tourisme