Stephan GHYS

J'accompagne nos clients dans la mise en place de leur stratégie digitale :



CONSEIL - ACCOMPAGNEMENT - STRATEGIE DIGITALE

- Conduite et accompagnement au changement

- Conseil en stratégie digitale : sites web, intranet, blog, réseaux sociaux, référencement.

- Pilotage et gestion déléguée de projets digitaux : gestion de projets web complexes, encadrement des prestataires, gestion et pilotage de la stratégie digitale : communication sur les différents outils web



EXPERTISE SEO - VEILLE CONCURRENTIELLE

- Conseil éditorial : rédaction web, référencement, seo, animation des réseaux sociaux

- Veille concurrentielle, suivi de positionnement

- Conseil en stratégie web et accompagnement maîtrise d'ouvrage



SPECIALISATIONS : Conseil en stratégie digitale ; Conception fonctionelle ; Conception technique ; Rédaction seo ; Référencement ; Solutions web ; Accompagnement au changement ; Formation aux métiers du web



Mes compétences :

Accompagnement

Animation éditoriale

CMS open source

Conception

Conseil en Stratégie

Maîtrise d'ouvrage

Rédaction web

Référencement

Sites web

Stratégie

Stratégie internet

Wordpress

Veille stratégique

Veille concurrentielle