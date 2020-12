Christophe KEROMEN

Catalyseur de Transformation systémique et agile

Après 25 ans d'aventures diverses dans l'IT, j'aide depuis plusieurs années les personnes, les collectifs, les organisations à mobiliser leurs ressources pour sharmoniser et atteindre leurs objectifs.



Accompagner le changement de perception, de comportement et de ressenti, pour plus de fluidité dans lincertitude. Contribuer à faire émerger un nouvel univers de la possibilité. Encourager lharmonie. Voir les yeux briller. Voilà ma mission.



J'accompagne les acteurs des transformations d'entreprises .

J'utilise une stratégie systémique pour amener les organisations à changer réellement en cessant les impasses liées au "plus de la même chose"

Je les aide à développer linnovation, la performance et linspiration collective en contextualisant les approches génériques ( amélioration continue, Kanban, Scrum, SAFe...), et en utilisant les serious games (trained facilitator aux Innovation Games® avec Luke Hohmann, formé à la facilitation).



J'ai développé et j'anime chez Goood! un parcours d'apprentissage à l'agilité et au leadership pour les Managers (https://blog.goood.pro/2017/08/28/accompagner-le-management-vers-lagilite/).



J'ai été certifié ScrumAlliance Scrum Professional et SAFe SPC 4. Je n'ai pas renouvelé ces certifications car je promeus des accompagnements spécifiques aux problèmes rencontrés dans une entreprise et pas des "pseudo-solutions" clés en main.



Je suis Coach certifié, individuel et d'équipe. Formé en PNL et systémique stratégique.



J'interviens sur la Bretagne, le grand Ouest et ... au-delà (France, étranger) !



novembre 2018 : sortie du livre "ce que le sport m'a appris d'agile" (https://goo.gl/EMQuE9), comment exploiter ses ressources pour plus d'agilité personnelle



décembre 2016 : sortie du livre collectif rédigé en booksprint "Agile Rocket Guide" (cf. le blog "Raconte-moi une fusée agile" https://blog.goood.pro/2017/07/18/raconte-moi-une-fusee-agile/")



juillet 2013 : sortie du livre collectif rédigé en bookSprint "Petit guide de management lean à l'usage des équipes agiles" (http://leanagilecamp.fr/)



octobre 2011 : sortie de mon livre "Flex 4.5 pour Mobiles" chez Dunod : http://www.dunod.com/informatique-multimedia/developpement/autres-langages/flex-45-pour-mobiles-0



En janvier 2010, je reprends une activité de consultant indépendant dans le domaine des Business Internet & Mobile Applications et plus spécifiquement autour de la plateforme d'Adobe Flex. Je continue à animer des formations 4D à l'international (Suisse, Belgique, Suède, Italie...). Je m'investis également dans la communauté agile (animation, formation, conférences)



Chez 4D SAS

Après une collaboration initiale fin 2007 comme product manager de 4D for Flex, un driver SQL d'accès à 4D Server depuis le Flash Player (http://www.4d.fr/products/4dweb20pack-FL.html), j'ai intégré 4D SA (éditeur de 4D, ex 4ème Dimension) en janvier 2008 comme Senior Product Manager.



Courant 2008, j'ai travaillé à l'élaboration du futur de 4D au-delà de la version actuelle (http://www.4d.fr/products.html).

Puis, j'étais en charge du projet Wakanda "the End-To-End Javascript Platform To Streamline Web App Development" et je suis devenu Technical Evangelist avant de quitter la société fin 2009.



Consultant indépendant

De 1987 à 2007, j'ai développé des solutions logicielles sur mesure dans le domaine de la gestion. Suivant les évolutions du secteur : fonctionnement multi plate forme (Mac/PC), client/serveur, Internet, je proposais à mes clients des réalisations leur permettant de cultiver leur différence et de préserver leur avance.



Mes compétences :

Formateur

Développement

Scrum

XP

Kaizen

Méthodes agiles

Agile

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Kanban

Conférencier

Formation professionnelle

Accompagnement

Formation

Serious Gaming

Product Owner certifié

Scrum master certifié

Théâtre

Transformation agile

Scaled Agile Framework

Coaching de cadres

Conseil en organisation

Coaching professionnel

Coaching de dirigeants