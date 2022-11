Herve PARMANTIER

Hervé met au service des enterprises de toute taille (Groupes PMEs, Start-ups):

• son expérience de direction de projets et de programmes globaux, ainsi que la gestion de portefeuille à l’international

• sa capacité à analyser les situations complexes et comprendre les besoins transverses (ex. Marketing, Vente, Services, IT)

• sa flexibilité à gérer des équipes virtuelles et multi-culturelles

• ses compétences (ex methodologies: ITIL,PMP et “agiles”) et ses connaissances dans les solutions innovantes

• sa double formation (Ingénieur, MBA)

pour les aider dans leur transition ou leur transformation, en France ou à l’international



Il a conduit des projets dans divers pays (ex. US, Asie, UK, France, Allemagne, Autriche, Afrique Sud) et a déployé des solutions, services et méthodologies dans plus de 70 pays (UK, Europe Ouest/Est, Moyen-Orient, Japon / Asie, US, Afrique)

Ces projets inclus des projets CRM (B2B, B2C), de la stratégie multi/cross-canale à la mise en place opérationnelle (ex. Marketing, Vente, Service, Mobilité de la force de vente et des équipes de techniciens « field service »)



