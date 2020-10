Frédéric MARAND

Bicéphale technicien et manager: ingénieur et DEA en systèmes informatiques d'un côté, créateur et gestionnaire d'entreprises de l'autre.



En 81, cofondateur d'une radio libre et étudiant en prépa,

En 87, étudiant DEA et chercheur au CEA,

En 88, cofondateur et DG d'une SSII dans la sécurité des réseaux, qui bascule en 90 dans l'édition de logiciels système, puis en 94 dans l'intégration.

En 93, cofondateur d'une SSII dans les système ouverts et l'Open Source, l'un des tout premiers catalogues de vente sur Internet en France en 97. Toujours gérant depuis.

En 00, cofondateur d'une agence de communication spécialisée dans le SMS-mailing.



Et depuis toujours, musicien dans divers groupes: aux claviers de 77 à 88, à la guitare basse depuis 83.



Mes compétences :

Drupal

Javascript

PHP

NFS

Delphi

XML

Web

Linux

Golang

MongoDB

Redis

C

Node.js

Meteor