Marc FAVROT

Je pilote depuis 1990 des gammes produits dans un environnement international chez les leaders mondiaux de la distribution de fournitures de bureau.



Je suis expert en négociation internationale, responsable d'une équipe de chefs de produits, chargé de la définition de la stratégie produits et de la coordination des politiques produits, médias, promotions et fournisseurs de mon groupe pour garantir ses objectifs de CA et de marge.



Mes compétences :

Category management

Négociation

Marketing produit

Achats

Distribution

Internet

Management

Merchandising