Laurent HANOUT

Cadre-dirigeant et entrepreneur du e-commerce et de la distribution multicanal, j'accompagne les commerçants et les marques pour inscrire leurs sites marchands dans une croissance durablement rentable et réellement intégrée à leurs réseaux de distribution actuels et futurs.



Nous lançons BoxStop, le 1er réseau de boutiques relais, en Tunisie, à partir de janvier 2015.



Avec 912commerce.com, nous avons constitué une 'e-commerce factory' à cheval entre Paris et Tunis, pour fournir des compétences pointues à des coûts attractifs, pour le développement de sites et toutes les tâches du quotidien (création et MAJ des contenus, campagnes multicanal personnalisées, search marketing, relation clients...)

Créatifs et avec plus de quinze d'années d'expérience, nous les aidons d'abord à réfléchir sur leur business-model, étape trop souvent négligée, puis à construire des hypothèses de ventes et d'exploitation robustes.

Nous nous appuyons sur des partenariats technologiques avec quelques éditeurs que nous avons choisi pour la fiabilité et l'efficacité de leurs solutions.



Sensible aux questions de culture d'entreprise, nous faisons progresser les collaborateurs en transférant des savoir-faire métier.



Nos clients sont :

- PME et filiales de groupes de la distribution

- Marques grand public ou B2B

- porteurs de projet

- fonds d'investissement

- agences et éditeurs

avec lesquels nous tissons des relations quotidiennes durables.



Retrouvez-moi sur le blog de 912 Commerce, http://912commerce.com/le-blog-du-e-business-rentable/ , j'essaie de pondre une prose originale.



Mes compétences :

Vente à distance

Bio