Marc FAVREAU

J'ai 38 ans et je travaille depuis plus de 10 ans dans la communication avec un seul leitmotiv : découvrir de nouveaux domaines, relever des défis et ne jamais rester dans ma zone de confort.



Je préfère les courses face nord, j'ai l'habitude de gérer les demandes pour hier, la pression me stimule.



Je dispose d'une réelle reconnaissance dans le domaine rédactionnel : article technique ou de vulgarisation, discours, éditorial, dossier, portrait, interview,... Je maîtrise parfaitement les règles et standards du web pour tout ce qui concerne la publication mais également toute la chaîne graphique du print, du premier brief jusqu'à l'impression finale.



Actuellement je suis en recherche de nouvelles opportunités sur la région de Chambéry, disponible immédiatement.



Mes compétences :

Rédaction web

Web

Marketing stratégique

Relations Presse

Community management

Rédaction de contenus

Communication