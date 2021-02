"Incubateur d'idées et de projets citoyens"

Association Loi 1901, la Jeune Chambre Économique de Vannes fait partie du premier réseau international de "Jeunes Citoyens Entreprenants".



Vous ...



- Avez entre 18 et 40 ans,

- Avez envie de vous investir à titre bénévole dans la vie locale,

- Avez le sens des responsabilités,

- Aimez prendre des initiatives,

- Avez des idées innovantes,

- Avez envie de vous former,

- Cherchez à intégrer une dynamique d'équipe,



Nous vous proposons ...



- D'intégrer un réseau associatif national et international,

- De rejoindre un groupe d'hommes et de femmes entreprenants et responsables,

- D'agir concrètement au sein de nos groupes d'actions,

- D'inventer et construire le monde de demain à travers des projets innovants,

- D'être acteur pour votre développement personnel et professionnel.



Si l'aventure "Jeune Chambre" vous tente, nhésitez pas à venir nous rencontrer !

http://www.jce-vannes.org/



QUELQUES UNES DE NOS ACTIONS :



#Accueil des Conjoints en mobilité

La commission développe un support qui permettra aux conjoints arrivants dans le pays de Vannes, de réussir leur intégration sociale, professionnelle et de se faire un réseau sur le territoire.



#Débats citoyens

Lobjectif de cette action est de susciter des débats ludiques et innovants, autour de questions économiques, de solidarité, denvironnement, de management, etc.



#Formation Massage cardiaque, une action qui a du coeur

Grâce à un concept de formations courtes et innovantes, laction vise à former gratuitement et massivement au massage cardiaque, le tout en musique ! Parce que la mort subite est un problème majeur de santé publique, lobjectif est de contribuer à sauver des vies en formant les jeunes vannetais à ce geste citoyen.



#Rêves de gosse

Une démarche pédagogique permettant de faire se rencontrer, dans le cadre dactivités, des enfants « extraordinaires », touchés par le handicap ou par la maladie, et des enfants « ordinaires » au cours de lannée scolaire 2016-17, afin de se connaître et de saccepter au-delà des différences, avec un baptême de lair par les Chevaliers du ciel pour clôturer lannée.



#ParlemEntreprise

Cette action vise à rapprocher les mondes économiques, politiques et citoyen, en organisant des rencontres au sein des entreprises du territoire. En retour, les membres partageront « la vie » de leurs parlementaires le temps dune journée à lAssemblée Nationale.



#Osez lEntreprenariat

Il sagit dorganiser un événement inédit à Vannes, à destination dun public vaste, visant à promouvoir lesprit dentreprendre sur le territoire.



#Lutte contre le gaspillage alimentaire

Le but de la commission est de mettre en place des actions pour sensibiliser au gaspillage alimentaire.



Actions remarquables :

#Alors ça flotte? Venez osez léconomie circulaire !

Un évènement organisé sur le port de Vannes, alliant un challenge inter-écoles de construction de bateaux en matériaux recyclés et recyclables et des stands pédagogiques et ludiques sur léconomie circulaire.

Cette action a été récompensée par le Prix coup de cœur, lors de la soirée des réseaux économiques du Pays de Vannes « Territoire de Réseaux 2016 » et lors dun Congrès national de la Jeune Chambre Économique Française.



#56 Produits Made In

Lobjectif a été de mettre en avant la diversité des produits et des savoir-faire industriels et artisanaux du Morbihan, à travers une exposition de 56 photos et lédition dun livre.

Le livre est toujours disponible sur www.madein56.fr



Mes compétences :

Culture

Développement économique

International

Réseau