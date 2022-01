Thierry IMBAULT

* 30 ans en comptabilité, de l'entreprise au cabinet expertise comptable et audit. En Bretagne depuis 1980.

* a partir de 2001, création, développement puis cession de différentes petites affaires commerciales

* A partir de 2006 Agent immobilier indépendant adhérent FNAIM et spécialisé en transmission de titres de sociétés et fonds de commerce et toutes missions d'évaluation, conseils annexes(entreprises en restructuration, en difficulté...) audits d'organisation pour préparation à la cession à moyen ou court terme...recherche d'axes de croissance)







Mes compétences :

Présentation

Transmission