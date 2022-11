Celine CROS-RONNE

Ayant une formation à la fois juridique et administrative spécialisée dans le domaine social et médico-social, je travaille au sein d'une collectivité territoriale à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques sociales et médico-sociales.



Pilotage et encadrement de l'intégralité des services sociaux départementaux (ASE, PMI, insertion, action sociale générale, MDPH).









Mes compétences :

Gestion d'équipes administratives, sociales et médico-sociales

Droit social

Gestion budgétaire

Élaboration de politique publique