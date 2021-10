Céline DEBLOIS PRIVÉ (PRIVÉ)

Pourquoi passer par mon intermédiaire ?



1. sécurité : sélection professionnelle des biens et des acheteurs. Formalités administratives sous contrôle



2. rapidité : portefeuille d'acquéreurs et de vendeurs qualifiés constamment remis à jour



3. tranquillité : délégation totale des contraintes spécifiques à une transaction immobilière





Mon savoir-faire :



1. technique : nature des constructions, qualité architecturale, état de l’immeuble et des équipements



2. économique : la valeur d’échange d’un bien dépend bien plus de l’offre et de la demande, donc du contexte économique, que des qualités techniques du bien. Il ne suffit pas de disposer d’un fichier de références immobilières, il faut interpréter les données, c’est à dire procéder à un raisonnement économique



3. juridique : l’expert doit disposer des connaissances en droit privé (servitudes, droit des loyers…) et en droit public (droit de l’urbanisme, droit de l’expropriation, droit fiscal…)



4. fiscal : l’expert doit se tenir informé de la réglementation fiscale et de ses évolutions pour en apprécier l’incidence sur le fonctionnement des marchés immobiliers



Mes compétences :

Immobilier

Vente

Prospection

Négociation

Conseil

Communication