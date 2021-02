Céline DELAITRE

Investie & forte de 20 ans d'expériences en gestion d'entreprise associés à une 2ème année de Master en Management et Administration des Entreprises à l'IAE de Poitiers, apportant une double compétence, mon objectif est aujourd'hui de rejoindre un poste de responsable administratif et financier ou un poste transversal d'adjoint de direction



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Office

Direction adjointe - vision transversale et holist

Forecasting & Budget

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Management transversal

Management