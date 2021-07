Designer d'espaces et infographiste 3D, j'ai à coeur de combiner idées, personnalité, caractéristiques du lieu, image de l'entreprise, pour créer des espaces fonctionnels, ergonomiques et beaux. Couleurs, formes, styles, lumières et matériaux sont au service de modes de vie différents.

Chacun de mes projets raconte une histoire, celle du lieu où vivre en intimité ou en convivialité.