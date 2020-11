Jennifer GIORGI

Je suis diplômée d'une école de commerce international en 4 ans, BSc in International Business - IFI, Groupe ESC Rouen, ainsi que du Mastère Spécialisé Marketing Management & Communication (en anglais) de l'ESC Toulouse.



Passionnée de Marketing et de ses approches innovantes, j'ai débuté ma carrière en 2007 en tant qu'assistante chef de produits puis chef de produits junior chez Energizer / Wilkinson, multinationale américaine présente sur le segment des PGC.



Je rentre fin 2008 sur le segment du food en tant que chef de produits chez Dailycer, une PME leader sur le marché européen des céréales petit-déjeuner à marque de distributeur.



J'y passe 3 ans et intègre fin 2011 en tant que responsable Marketing Daco France, une entreprise familiale présente sur le segment des fruits secs au rayon fruits et légumes.



Après avoir largement participé au développement de la marque Daco Bello pendant 4 ans, notamment par l'innovation produit, j'ai décidé de me reconvertir.



Je me lance donc dans la formation de décorateur d'intérieur chez Lignes et Formations début 2016 et crée en parallèle mon entreprise Jgiorgi, spécialisée dans la décoration d'intérieur mais également dans la création de mobilier sur la base de l'upcycling.



Mes compétences :

ACP

Agroalimentaire

Anglais

Bilingue anglais espagnol

Chef de produit

COMMERCE

Communication

Communication - Marketing

Espagnol

Grande Consommation

International

Marketing

Marketing International

Responsable marketing