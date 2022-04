Julie GIORGI

Dans le cadre d'une formation en alternance à l'ESJ à Montpellier, j'ai occupé les postes de rédactrice dans un magazine de décoration (Déco Magazine) et dans un magazine professionnel sur les meubles de cuisines (L'Officiel des cuisinistes). Durant six ans j'ai été journaliste au Journal des Entreprises, édition du Haut-Rhin, un mensuel économique qui s'adresse aux dirigeants et cadres dirigeants. J'ai également exercé un poste de rédactrice coordinatrice de projet multimédia pour la société Persomed, à Colmar, spécialisée dans l'information pour les patients.



Mes compétences :

Économie

Journaliste

community management