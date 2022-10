Celine DORBEAUX

Directrice administrative et financière, contrôleuse de gestion,

Ces dernières années ont été très riches, je travaillais en étroite collaboration avec le DG, au sein du comité de direction, dans un contexte de changements stratégiques et de migrations informatiques, en tant que contrôleur de gestion dans un premier temps, puis DAF. J'étais garante de la fiabilité des chiffres,du respect des procédures et consignes du groupe.

Interlocutrice des CAC, experts comptables, banques, avocats, contrôleurs fiscaux, je gérais une équipe de 10 personnes en charge des comptabilités générale, clients et fournisseurs,de la trésorerie, du recouvrement et du contrôle de gestion. J'étais également très impliquée dans les projets informatiques, et l'activité du département supply chain avec entre autre, le suivi des stocks, prix de revient, PMP.

Je suis à la recherche de nouveaux challenges stimulants, dans un environnement bienveillant, dynamique. Je suis déterminée, volontaire, je sais m'adapter rapidement.