Céline FORESTO (ROSFELDER)

Titulaire d'un Master 2 Chef de Produits,mon objectif professionnel est de me consacrer à la gestion dune gamme de produits, tout en étant au carrefour de plusieurs activités (Commercialisation, gestion, relation clients).



Mes expériences précédentes m'ont amené à la gestion d'une gamme permanente dans les rayons des hypers et supermarchés, à mettre en oeuvre des opérations commerciales, à seconder la gestion dune gamme de produits et à mettre en place des actions de communications tout en ayant une bonne résistance au stress.



La rigueur, la communication, et lorganisation sont pour moi des atouts indispensables pour obtenir une dynamique en termes de résultats, et de cohésion dun groupe pour pouvoir évoluer ensemble.



Forte de mes expériences professionnelles et de mon année passée à létranger, je m'adapte rapidement à toutes sortes de situations et denvironnements. Sachant faire preuve dinitiatives et dautonomie, dynamique et organisée, je souhaite intégrer une entreprise forte de par ses valeurs, son histoire, et reconnue de par ses marques et leurs qualités.



Céline



Mes Compétences :

Chef de secteur

Commercial

Communication

Marketing

Pack Office

SAGE, logiciel de gestion et de commandes



Mes Loisirs :



Association : Membre de SOLIDARITE SIDA, participation au festival des SOLIDAYS à PARIS (2013)

Voyages 2010/2011: Visa working-holiday en Australie, Singapour, Laos, Cuba, Indonésie, Philippines, Oman, Canaries

Sport : Championne dAlsace individuel de Gymnastique en 2007 et Championnat de France en équipe, Ski de piste, Trekking

Jardinage