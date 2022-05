Paul FORESTO

Je, futur ingénieur Centrale Lyon - Royal Institute of Technology, suis sur le point de terminer mes études (décembre 2012) et suis donc à la recherche d'un poste dans le milieu de l'aéronautique. Ce secteur m'attire pour son fort potentiel technologique mais aussi par pure passion.

Mon parcours généraliste à l'Ecole Centrale de Lyon puis mon double diplôme à KTH en aéronautique m'a permis de me constituer un socle solide de connaissances en aéronautique. Je me suis spécialisé en mécanique et mécanique de fluides en France. Le double diplôme à KTH fut l'occasion d'appliquer l'ensemble de mon bagage français à l'aéronautique. Mes enseignements en Suède portaient principalement sur les turbomachines, la mécanique du vol et l'aéroélasticité.

De plus mon année passée en Suède a renforcé ma capacité à travail en groupe, a évolué au sein d'un milieu scolaire multiculturel, a développé mon adaptabilité. Je suis donc à même de discuter de sujet technique avec des interlocuteurs anglophones. L'enseignement suédois ainsi que français étant basé sur la conduite de projets je suis en capacité de cerner les tâches à accomplir, la stratégie à mettre en place afin de répondre à des objectifs multiples. J'ai d'ailleurs su faire preuve de leadership dès mon arrivée en Suède en étant désigné par mes camarades de projet et le responsable du cours comme l'élève moteur de la discipline.



